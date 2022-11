La « Torch Tower » de Tokyo deviendra le bâtiment le plus haut du Japon

Actualités

Le futur bâtiment le plus haut du Japon, baptisé « Torch Tower » sera achevé durant l’année fiscale 2027. Il se situera devant la gare de Tokyo, dans le quartier d’affaires de Marunouchi, et culminera à 390 mètres, dépassant donc largement la taille de l’Abeno Harukas d’Osaka (300 mètres), l’actuel building le plus haut.

L’architecture se composera entre autres de bureaux, d’une salle de concert ou encore d’un pont d’observation. Entre le 53e et le 59e étage, s’ouvrira en 2028 l’une des plus luxueuses chaînes d’hôtels au monde, le Dorchester Collection, où séjournent fréquemment des chefs d’État ou des membres de la royauté en voyage.

Les travaux de construction de la Torch Tower sont menés par la société Mitsubishi Estate.



(Photo fournie par Dorchester Collection)

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 8 novembre 2022)

