Accident de la route à Fukushima : une femme tuée par un conducteur de 97 ans

Le 20 novembre, un homme de 97 ans a été arrêté par la police pour avoir provoqué un accident mortel de la route dans la ville de Fukushima. La veille, vers 16 h 45, sa petite voiture a heurté une femme de 42 ans sur le bord du trottoir et s’est encastrée dans trois autres véhicules. La victime, touchée gravement à la tête, est décédée deux heures plus tard à l’hôpital.

Trois autres femmes ont été légèrement blessées.

Selon les autorités, aucun problème cognitif n’avait été décélé lors de son examen précédant le renouvellement de son permis.

Les conducteurs âgés sont à l’origine de nombreux accidents de la route au Japon. Ces événements tragiques sont le fruit de deux facteurs : la prépondérance de l’automobile dans les modes de déplacement et le vieillissement de la population.

Au premier semestre 2022, le nombre d’accidents mortels pour 100 000 personnes possédant un permis de conduire était de 2,7 pour les plus de 75 ans, soit plus du double des 1,1 pour les conducteurs âgés de moins de 75 ans. Parmi les accidents mortels causés par des personnes âgées, 28,3 % sont dus à des erreurs de conduite, dont 14,5 % de mauvaise manœuvre du volant (22 accidents) et 7,9 % (12 accidents) de confusion entre l’accélérateur et le frein.

