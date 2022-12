Voyage autour de la Lune en 2023 : le milliardaire japonais Maezawa Yûsaku dévoile les huit noms qui l’accompagneront

Actualités

Le milliardaire japonais Maezawa Yûsaku prépare ce qui deviendra le tout premier voyage privé autour de la Lune l’année prochaine, et une nouvelle étape a été franchie avec la présentation de son équipage. Au total, huit personnalités de tout horizon l’accompagneront pour ce périple qui s’effectuera durant une semaine avec la fusée Starship, développée par l’entreprise américaine SpaceX d’Elon Musk.

Les heureux élus sont le DJ et producteur américain d’origine japonaise Steve Aoki, le youtubeur américain Tim Dodd, l’artiste tchèque Yemi A.D., la photographe irlandaise Rhiannon Adam, le photographe britannique Karim Iliya, le documentariste américain Brendan Hall, l’acteur indien Dev Joshi et le chanteur sud-coréen TOP (du boys band Big Bang). Il y a aussi deux remplaçants en cas de changements éventuels : la danceuse japonaise Miyu et l’athlète de snowboard américaine Kaitlyn Farrington.

Maezawa Yûsaku a créé sa fortune en fondant la société de vente en ligne d’articles de mode Zozotown, qu’il a revendue au géant de la téléphonie Softbank en 2019. Célèbre pour ses extravagances, comme son importante collection d’art et de voitures, il peut également se vanter de posséder un compte Youtube bien fourni, ainsi que le compte Twitter japonais le plus suivi.

En décembre de l’année dernière, l’extravagant entrepreneur s’était envolé à bord d’une fusée russe pour la Station spatiale internationale (ISS), devenant ainsi le premier touriste japonais à y séjourner.

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 9 décembre 2022)

