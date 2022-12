17 morts dans des opérations de déblayage de la neige au Japon

Actualités

Avec les chutes de neige record qui touchent le nord du Japon depuis la mi-décembre, déjà 17 personnes sont décédées dans les opérations de déblayage entre autres, et 110 ont été blessées plus ou moins sévèrement.

L’Agence de gestion des incendies et des désastres du ministère des Affaires intérieures et des Communications appelle les habitants à la plus grande vigilance et demande à ne pas procéder seul au déneigement.

Le 26 décembre à 11 heures, dans la préfecture de Yamagata, il était déjà tombé 169 cm de neige à Ôkura et 157 cm à Nishikawa.

Par ailleurs, la ville touristique de Sado, dans la préfecture de Niigata, a été touchée par une coupure de courant qui a duré neuf jours, du 18 au 26 décembre, avec environ 900 foyers concernés. L’électricité a pu être rétablie le 26 en début de soirée.

