Les trottinettes électriques bientôt utilisables sans permis au Japon

À partir du 1er juillet prochain au Japon, une révision du Code de la route permettra à toute personne d’au moins 16 ans d’utiliser les trottinettes électriques sans avoir besoin de permis.

Plus précisément, il s’agira des trottinettes qui ne dépassent pas 20 km/h en vitesse maximale. Elles devront garder un éclairage permanent lorsqu’elles circulent sur les routes. Il sera aussi possible de rouler sur les espaces piétons si les engins sont munis d’une lampe clignotante et que la vitesse ne dépasse pas 6 km/h.

Si le port du casque sera fortement recommandé mais pas « obligatoire », conduire dans un état d’ébriété ou en utilisant son téléphone portable sera passible d’une amende.

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 19 janvier 2022)

https://www.fnn.jp/

