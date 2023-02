Les donations et les aides du Japon après le séisme en Turquie et en Syrie se multiplient

Actualités

Après le séisme meurtrier en Turquie et en Syrie qui a fait plus de 34 000 morts, le gouvernement japonais a dépêché du personnel médical sur le terrain, et des équipements de secours ont été envoyés par les avions des forces d’autodéfense. Quelques-uns de leurs membres sont également partis porter assistance.

De même, le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu’il fournira aux sinistrés des tentes et des couvertures en passant par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Du côté des associations, l’ONG japonaise Association for Aid and Relief, basée à Tokyo, a lancé un programme de soutien juste après la catastrophe, qui a déjà reçu plus de 20 millions de yens de dons (140 000 euros).

Une autre ONG située à Hiroshima, Peace Winds Japan, a dépêché en Turquie une équipe d’urgence composée de médecins, infirmiers et secouristes, qui ont déjà commencé à distribuer de l’eau et de la nourriture.

Le géant de la vente en détail Aeon a installé des boîtes à dons dans plus de 10 000 de ses magasins, tout comme les chaînes de supérette 7-Eleven et Family Mart. Les sommes récoltées iront dans différents organismes d’aide comme le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et l’ONG Save The Children.

