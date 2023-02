Assassinat d’Abe Shinzô : la police a terminé son enquête et de nouvelles charges pèsent sur le suspect

Actualités

La police a annoncé avoir terminé son enquête sur l’assassinat de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô en juillet 2022, après sept mois d’investigations. Elle a remis aux procureurs les derniers documents supplémentaires de mise en accusation de Yamagami Tetsuya, le tireur présumé.

L’homme de 42 ans a été transféré dans un centre de détention. Déclaré apte à être jugé et déjà inculpé pour meurtre et violation de la Loi sur le contrôle des armes à feu, il est également soupçonné d’avoir fabriqué ses propres armes sans permission et d’avoir endommagé un bâtiment à Nara lié à la secte Moon avec des tirs.

Yamagami avait expliqué avoir tiré sur Abe Shinzô car il pensait ce dernier lié à ce culte religieux, qui avait précipité sa famille dans la faillite financière et le chaos.

Depuis ces propos, la secte Moon est sous le feu des projecteurs. La parole s’est libérée au sujet de leurs agissements. Elle est suspectée de manipuler ses adeptes et leur soutirer des sommes importantes à travers la vente d’ « objets spirituels », en jouant sur leurs faiblesses et leurs peurs, ce qui altère leur jugement. Des enfants d’adeptes de la secte Moon réclament sa dissolution et une enquête gouvernementale est déjà ouverte.

(D'après la diffusion sur Prime Online du 14 février 2023)

