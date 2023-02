Décès de Toyoda Shôichirô, l’homme qui a permis à Toyota de se mondialiser

Actualités

Toyoda Shôichirô, président honoraire du groupe Toyota et fils aîné du fondateur du géant automobile, est décédé le 14 février d’une insuffisance cardiaque à 97 ans.

Originaire de Nagoya, il termine ses études à l’université en 1947 et rejoint l’entreprise de son père cinq ans plus tard. Il apprendra les ficelles du métier en tant que « prince » de la famille Toyoda et deviendra président du groupe Toyota en 1982, au moment où les deux entités commerciales et de production fusionnent.

La gestion de Toyoda permettra à la firme de s’internationaliser, avec l’établissement d’usines de production aux États-Unis en collaborant avec General Motors, puis en Allemagne en partenariat avec Volkswagen AG. Aujourd’hui, Toyota produit plus de deux tiers de ses véhicules à l’étranger et se place comme premier constructeur au monde en termes de volumes de vente.

Toyoda Shôichirô restera à son poste pendant dix ans puis deviendra président du conseil d’administration de 1992 à 1999, et ensuite président honoraire du groupe. Il est le père d’Akio Toyoda, l’ex-président de Toyota qui vient de céder sa place à Satô Kôji. Celui-ci était le patron de Lexus, la marque haut de gamme de Toyota.

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 14 février 2023)

