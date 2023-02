Lancement de missile nord-coréen réussi : « Ce qui se passe en Ukraine aujourd’hui arrivera en Asie de l’Est demain », s’inquiète le Japon

Actualités

Le 19 février, l’agence officielle nord-coréenne KCNA a annoncé que Pyongyang a effectué un essai réussi la veille d’un missile balistique intercontinental Hwasong-17.

Celui-ci a parcouru 990 km avec une hauteur maximale de 5 770 km pour atteindre un point précis dans la mer du Japon après un peu plus d’une heure de vol.

« Avec ce lancement réussi, la Corée du Nord montre qu’elle dispose de moyens fatals de contre-attaque nucléaire contre les forces hostiles », a dit la KNCA.

Le ministre des Affaires étrangères japonais Hayashi Yoshimasa a exprimé ses inquiétudes en disant que « l’Ukraine aujourd’hui pourrait devenir l’Asie de l’Est demain ».

« Nous vivons actuellement la situation la plus sérieuse et la plus complexe que le Japon n’a jamais connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. »

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 20 février 2023)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]