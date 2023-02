Matsumoto Leiji, le papa d’Albator, est décédé

Actualités

Le créateur du mythique personnage d’Albator, Matsumoto Leiji, est décédé à 85 ans d’une insuffisance cardiaque le 13 février. L’information a été rendue officielle le 20.

Originaire de la préfecture de Fukuoka, au sud-ouest du Japon, il débute sa carrière à 16 ans avec Mitsubachi no bôken (« L’aventure des abeilles »). En 1969, il publie la première histoire d’Albator, le corsaire de l’espace (Captain Harlock en japonais), adaptée en anime à partir de 1977 et qui sera particulièrement populaire en France et en Italie.

En 1972, il remporte le prix de la Culture de la maison d’édition Kôdansha pour Otoko Oidon, un manga décrivant avec humour la vie d’un jeune homme pauvre, puis deux ans plus tard, participe à la création de l’anime Space Battlship Yamato, qui deviendra un immense succès sur l’Archipel.

Matsumoto Leiji est également connu pour le manga Galaxy Express 999 (Ginga Tetsudô 999).

En 2012, la France lui décerne le titre de Chevalier de l’ordre des arts et des lettres.

