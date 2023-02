« Le festival tout nu », l’un des trois plus bizarres du Japon, s’est tenu dans la joie et le froid

Actualités

Il est officiellement désigné comme l’un des « trois festivals les plus bizarres du Japon », et il n’y pas besoin de longues explications pour le comprendre, quelques images suffisent...

Le festival Eyô, aussi appelé « le festival tout nu » (hadaka matsuri), se déroule tous les ans le troisième samedi de février au sein du temple Saidai-ji de la ville d’Okayama (au sud-ouest, près de Hiroshima).

L’édition 2023 a eu une couleur particulière car il s’est tenu après deux annulations en 2021 et 2022 pour causes sanitaires. Parmi les quelque 20 000 participants, nul doute que nombre d’eux ont dû ressentir une excitation encore plus forte que d’habitude après cette longue attente...

Cet événement de plus de 500 ans d’âge, qui remonte à la période de Muromachi (1336-1573), réunit des milliers d’hommes uniquement vêtus d’un fundoshi, un ancien sous-vêtement masculin fait d’une longue bande de coton passée autour de la taille et entre les jambes. Traditionnellement, ils se disputent le shingi, un bout de bois sacré lancé du haut du temple par les prêtres. L’obtenir est un signe de très bon augure pour l’année en cours, avec un unique gagnant, désigné fuku-otoko (« l’homme chanceux »).

Cette année cependant, cette version « brutale » a été abandonnée pour une manière plus symbolique : le shingi a été rattrapé dans un tissu blanc tenu par deux responsables de l’événement. Mais il se peut que la tradition reprenne de plus belle dès l’année prochaine.

Et au vu des photos, cela n’a pas empêché les participants de se donner à fond dans la joie... et dans le froid !



L’événement s’est tenu le 18 février au pavillon Kannon-in du temple Saidai-ji, à Okayama



Un participant qui se dit « très ému de pouvoir participer au festival ».



Se baigner dans l’eau froide fait aussi partie des rituels du festival Eyô.



« C’est énorme ! »



L’atmosphère du festival lors de l’édition 2012...



... où les participants entassés...



...levaient les mains bien haut pour attraper le fameux shingi.



« L’homme chanceux » du festival 2012



En 2023, le festival Eyô s’est déroulé d’une manière plus édulcorée, notamment pour raisons sanitaires. Le shingi a été rattrapé dans ce tissu blanc.

(D’après la diffusion sur Prime Online du 21 février 2023)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]