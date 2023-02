Tourisme dans la stratosphère : une startup japonaise lance des voyages en montgolfière

Actualités

La startup japonaise Iwaya Giken, basée à Hokkaidô, a annoncé son projet de lancer des vols commerciaux en montgolfière avant mars 2024.

Le ballon s’élèvera dans la stratosphère à une altitude de 25 km pour un périple d’environ 4 heures. Il est fabriqué avec des matériaux plastiques spéciaux résistant aux fortes modifications de chaleur et de pression.

La cabine étanche pourra accueillir deux passagers, qui n’auront d’ailleurs pas à effectuer un quelconque entraînement avant leur voyage : l’effet de la pesanteur est dérisoire par rapport à un vol en fusée.

Si l’aventure coûtera dans les 24 millions de yens (165 000 euros) pour une personne, l’entreprise a exprimé son désir à l’avenir de rendre le voyage plus accessible en proposant un tarif de moins de 2 millions de yens (14 000 euros), et de faire participer jusqu’à six personnes en même temps.

Les candidatures sont déjà ouvertes depuis le 21 février.

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 21 février 2023)

