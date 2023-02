L’empereur Naruhito tiendra sa toute première garden party depuis son intronisation

Actualités

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako tiendront une garden party le 11 mai prochain, leur toute première depuis leur avènement sur le trône en 2019.

Cet événement impériale se tient normalement deux fois par an et accueille quelque 2 000 convives, mais il ne s’était pas tenu en 2019 dû aux différentes cérémonies liées à l’intronisation du souverain, et la crise sanitaire avait annulé les fêtes suivantes.

La garden party de mai prochain aura lieu trois jours après la rabaissement du niveau de classification du Covid-19 à celui de la grippe saisonnière, comme l’avait annoncé le gouvernement. Les directives sanitaires seront donc grandement assouplies à ce moment.

