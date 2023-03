Scandale dans une auberge japonaise : un taux de bactéries 3 700 fois supérieur à la normale dans son bain

Actualités

Une illustre auberge japonaise au sud-ouest du pays est au centre d’un scandale après qu’une inspection a révélé que le taux de bactéries légionelles de sa source thermale était 3 700 fois supérieur à la normale.

Daimaru Bessô, fondé en 1865 et situé à Chikushino, dans la préfecture de Fukuoka, ne changeait l’eau de son bain que deux fois par an, lors du Nouvel An et au milieu du mois d’août, alors qu’elle doit impérativement l’être une fois par semaine, selon un arrêté de la préfecture basé sur la Loi sur les bains publics.

La légionelle est responsable d’une maladie pulmonaire appelée légionellose qui, dans les cas les plus graves, peut conduire à la mort.

Le 28 février, le directeur de l’auberge, Yamada Makoto, a répondu aux journalistes lors d’une conférence de presse en s’excusant de cette lourde négligence. « Je suis désolé d’avoir trahi la confiance de nos clients. »

L’homme de 70 ans a également admis qu’il avait donné des directives pour ne pas mettre de chlorine dans l’eau, un produit censé la désinfecter, car il ne supportait pas cette odeur. Il a aussi dit qu’il était au courant du risque de prolifération des légionelles mais qu’il n’avait pas conscience de leur danger.

Yamada avait de même ignoré les avertissements de certains employés qui lui faisaient remarquer qu’il contrevenait à la loi. Les autorités préfectorales suspectent l’établissement d’avoir remis un rapport mensonger sur la fréquence de changement de l’eau de son bain et enquêtent actuellement sur le caractère illégal de cet acte.

