Le nombre de naissances au Japon en 2022 est le plus bas jamais enregistré depuis 1899

Actualités

Le nombre de bébés nés en 2022 est passé sous la barre des 800 000 pour la première fois depuis le début des statistiques sur le sujet, en 1899.

Le chiffre a baissé de 5,1 % (- 46,169) par rapport à l’année précédente, pour tomber à 799,928, selon les estimations du ministère de la Santé.

Ce résultat arrive plus vite que le gouvernement l’envisageait. En effet, en 2017, l’Institut national sur la population et la sécurité sociale avait calculé que le nombre de naissances au Japon, y compris celles engendrées par les résidents étrangers, ne serait pas inférieur à 800 000 avant l’année 2033.

Cela pourrait s’expliquer par le nombre de mariages en 2021 et 2022, qui n’a jamais été aussi faible depuis la fin de la guerre. De même, la crise sanitaire et les inquiétudes provoquées en conséquence ont eu probablement un impact non négligeable sur le désir de ne pas faire d’enfants durant cette période.

Articles liés

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 1er mars 2023)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]