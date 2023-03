Le gourou de la secte Happy Science, autoproclamé incarnation d’un dieu, est décédé

Actualités

Ôkawa Ryûhô, le fondateur de la secte Happy Science, est décédé le 2 mars à Tokyo, à l’âge de 66 ans. Il avait été retrouvé chez lui dans un état d’arrêt cardio-respiratoire.

Ce mouvement religieux formé en 1986 est centré autour d’un dieu appelé « El Cantare », né il y a 330 millions d’années et dont Ôkawa en aurait été la dernière incarnation sur terre. Son siège est à Manhattan.

Diplômé de l’Université de Tokyo, Ôkawa avait suivi des études de commerce et intégré une grande société de courtage à New York, mais avait démissionné quelques années plus tard pour fonder son culte.

Happy Science est connue pour sa campagne massive de publicité, dont sa division de publication IRH Press et son parti politique Happiness Realization. Selon ses dires, elle possède quelque 700 établissements dans et hors du Japon. Ôkawa a écrit plus de 2 000 ouvrages sur son enseignement du bonheur à travers la vénération de « El Cantare ».



Ôkawa Ryûhô en juillet 2009

En plein dans la crise du coronavirus, Happy Science avait proposé un « vaccin spirituel » qui, moyennant finance, permettait de prévenir et guérir de la maladie. Ôkawa avait par ailleurs vendu des CD et des DVD de ses conférences sur le Covid-19 où il expliquait qu’écouter sa voix permettait de renforcer son système immunitaire.

En 1995, Ôkawa avait échappé à une tentative d’assassinat perpetré par la secte Aum, une autre organisation religieuse fortement implantée dans le pays, et responsable de l’attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo la même année.



En août 2017

(D’après la diffusion sur Prime Online du 2 mars 2023)

https://www.fnn.jp/

