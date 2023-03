Décès d’Ôe Kenzaburô, prix Nobel de littérature et fervent défenseur du pacifisme et de la démocratie

Actualités

L’écrivain Ôe Kenzaburô, couronné du prix Nobel de littérature, est décédé le 3 mars. L’information a été rendue publique le 13. Il avait 88 ans.

Né en 1935 à Uchiko, dans l’actuelle préfecture d’Ehime au sud-ouest du Japon, il débute sa carrière d’auteur alors qu’il étudie la littérature française à l’Université de Tokyo.

À 23 ans, il remporte la plus haute récompense littéraire japonaise, le prix Akutagawa, pour une nouvelle intitulée Gibier d’élevage, racontant l’histoire d’un pilote noir américain qui est fait prisonnier par des villageois japonais pendant la guerre. Elle sera adaptée en film en 1961 par Ôshima Nagisa.

Ôe est connu pour sa défense du pacifisme et de la cause antinucléaire, ainsi que pour ses réflexions sur les dégâts du militarisme japonais. Parmi ses œuvres les plus célèbres, Seventeen (1961), qui décrit les sentiments de la jeunesse de droite au Japon, et Notes de Hiroshima (1965), un recueil sur les rescapés de la bombe atomique.

Après la naissance de son fils handicapé, il couche sa propre expérience en roman avec Une affaire personnelle (1964).

La consécration pour l’intégralité de ses écrits arrive en 1994 lorsqu’il remporte le prix Nobel. Il est le deuxième Japonais à recevoir cette récompense après Kawabata Yasunari en 1968.

En 2004, il crée avec l’historien Katô Shûichi une association pour la défense de la Constitution pacifiste du Japon et milite contre la révision de l’article 9. Ses actions antinucléaires gagnent d’ailleurs en intensité après la catastrophe de Fukushima en 2011.

L’année suivante, Ôe Kenzaburô est l’invité d’honneur du Salon du Livre de Paris.

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 13 mars 2023)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]