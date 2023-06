Un film d’animation japonais remporte le prix Paul Grimault au Festival d’Annecy

Actualités

Le 17 juin, le film d’animation japonais The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes a reçu le prix Paul Grimault lors du Festival du film d’animation d’Annecy.

Le long-métrage raconte l’histoire de deux lycéens, une fille et un garçon, qui découvrent un mystérieux tunnel qui exauce les vœux. Il a été réalisé par Taguchi Tomohisa, connu pour les animes inspirés du jeu vidéo Persona et de la série des Digimon. « Je suis extrêmement honoré de recevoir un tel prix », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes (en japonais Natsu e no Tunnel, Sayonara no Deguchi) est tiré d’un light novel paru en 2019, puis adapté en manga et ensuite en film d’animation, qui est sorti en septembre dernier.

Le prix Paul Grimault est décerné en hommage au grand réalisateur français, créateur notamment du Roi et l’oiseau (1980).

