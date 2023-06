Un modèle de « voiture volante » japonaise présenté au Salon du Bourget

Actualités

Le 19 juin au Salon du Bourget, dédié à l’aéronautique et à l’espace, la société japonaise Skydrive a exposé son nouveau modèle de « voiture volante ». Il s’agit d’une sorte de croisement entre un hélicoptère et un drone, fonctionnant à l’énergie électrique et capable de décoller et d’atterrir de façon verticale (donc pas besoin de piste).

Présenté une première fois à Tokyo en 2020, l’engin a désormais évolué de deux places à trois, et le PDG de l’entreprise Fukuzawa Tomohiro a annoncé que le développement s’effectuera conjointement avec la firme Suzuki. L’objectif étant de voir voler ces véhicules dans le ciel d’Osaka pour l’Expo Universelle de 2025. Ils serviront à se déplacer entre l’île artificielle de Yumeshima, le site de l’événement, et des lieux situés à proximité, comme l’aéroport du Kansai ou celui de Kobe.

Voir l’original en japonais sur le site de Kyodo News