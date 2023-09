Terasawa Buichi, le père du manga « Cobra », est décédé

Actualités

Terasawa Buichi, le créateur du célèbre Cobra, est décédé d’un infarctus du myocarde le 8 septembre à 68 ans. L’information a été relayée le 12.

Originaire de la préfecture de Hokkaidô, il part habiter à Tokyo où il débute sa carrière comme assistant sous la direction de Tezuka Osamu, considéré comme le père du manga nippon.

Son œuvre la plus connue, Cobra, commence à être publiée dans le magazine Shônen Jump en 1978, avec un personnage principal inspiré de l’image de Jean-Paul Belmondo. Son succès est tel qu’une série animée et des films voient le jour, et sa popularité devient mondiale.

(Extrait d’un article de Kyodo News, édité en français par Nippon.com)

Voir l’original en japonais sur le site de Kyodo News