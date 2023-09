Yoshiki devient le tout premier Japonais à laisser son empreinte au Chinese Theater de Hollywood

Actualités



Yoshiki le 14 septembre

Le 14 septembre, le musicien et producteur Yoshiki, fondateur du groupe de heavy metal X Japan, a été honoré pour sa contribution dans l’univers musical mondial en devenant le tout premier Japonais à laisser son empreinte sur le parvis du Chinese Theater, l’un des plus célèbres cinémas au monde, situé à Hollywood.

Jusqu’à présent plus de 300 stars mondiales ont apposé leurs mains et leurs pieds dans le ciment, tel Clark Gable, Marilyn Monroe, Franck Sinatra, Jack Nicholson ou encore Meryl Streep et Ridley Scott. Cette tradition remonterait à 1927 lorsque l’actrice du cinéma muet Norma Talmadge, en visite sur le chantier du cinéma, mit les pieds accidentellement dans le ciment frais.

« Rien n’est impossible. Même une personne d’origine japonaise qui ne parlait pas un mot d’anglais a pu accomplir le rêve américain. », s’est exprimé l’artiste de 57 ans qui vit aux États-Unis depuis une trentaine d’années. Il entame régulièrement des tournées internationales de rock et de musique classique qui remplissent les salles.

(Extrait d’un article de Kyodo News, édité en français par Nippon.com)

Voir l’original en japonais sur le site de Kyodo News