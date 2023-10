Guiness des Records : « Kyô no ryôri » homologuée comme l’émission de cuisine la plus longtemps diffusée au monde

Actualités

Le 6 octobre, le Guiness des Records a homologué Kyô no ryôri (« La cuisine d’aujourd’hui ») comme l’émission de cuisine la plus longtemps diffusée au monde. Celle-ci est en effet présente sans interruption sur la chaîne NHK depuis le 4 novembre 1957, soit plus de 65 ans.

« Nous sommes fiers de proposer un programme de recettes qui sont délicieuses tout en étant bonnes pour la santé », s’est enthousiasmé Gotô Shigeyoshi, présentateur vedette de l’émission depuis 23 ans.



Le présentateur Gotô Shigeyuki (deuxième en partant de la droite)