Le wasabi améliore grandement la mémoire des personnes âgées, selon une étude

Une récente étude a montré que le wasabi pourrait être bénéfique à l’amélioration des capacités cognitives et de la mémoire des personnes âgées.

Ces recherches, menées conjointement par l’Université du Tôhoku et l’entreprise japonaise Kinjirushi, spécialisée dans la production de wasabi, se sont concentrées sur l’héxaphane, l’un des composants de cette plante, connu pour posséder des vertus antioxydantes et anti-inflammatoires.

L’expérience a été conduite sur un groupe de 72 personnes âgées entre 60 et 80 ans, divisé en deux sous-groupes. Tous les jours pendant 12 semaines, le premier groupe a absorbé 0,8 milligramme d’héxaphane (équivalent à 5 grammes de rhizome de wasabi) tandis que le second prenait un placebo.

Les résultats, publiés en ligne dans la revue scientifique internationale Nutrients, ont indiqué que les personnes du premier groupe ont vu leur mémoire épisodique et leur mémoire à court terme (MCT) s’améliorer de manière importante par rapport au second groupe. Les bénéfices ont notamment été observés concernant leurs facultés à converser pour un temps court, à se rappeler un nom en voyant un visage et à effectuer des calculs mathématiques simples.

(Extrait d’un article de Kyodo News, édité en français par Nippon.com)

