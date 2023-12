Le roman autobiographique « Totto-chan, la petite fille à la fenêtre » a été homologué par le Guiness des Records

Actualités



Kuroyanagi Tetsuko, tenant le certificat d’homologation du Guiness des Records pour son livre Totto-chan, la petite fille à la fenêtre.

Le 18 décembre, la maison d’édition Kôdansha a annoncé que le livre Totto-chan, la petite fille à la fenêtre, un roman autobiographique écrit par Kuroyanagi Tetsuko, avait été reconnu par le Guiness des Records comme l’autobiographie individuelle qui a cumulé le plus grand nombre de tirages dans le monde. Ce chiffre était de 25 113 862 à la fin septembre.

L’ouvrage, publié en 1981, existe en traduction française aux Presses de la Renaissance (trad. Olivier Magnani). Il dépeint d’une manière légère et enjouée l’enfance de Kuroyanagi Tetsuko, devenue la présentatrice d’un célèbre talk-show créé en 1976 (Tetsuko no heya, « La chambre de Tetsuko »), qu’elle continue encore aujourd’hui d’animer à 90 ans.

Selon Kôdansha, le livre s’est écoulé à plus de 8 millions d’exemplaires au Japon, et a été traduit dans plus de 20 langues.

(Extrait d’un article de Kyodo News, édité en français par Nippon.com)

Voir l’original en japonais sur le site de Kyodo News