Le passeport japonais de nouveau élu le plus puissant du monde, avec la France et Singapour

Actualités



Le passeport japonais

Selon le rapport « Henley Passeport Index », publié par l’Institut britannique Henley & Partners, le Japon a repris la tête du classement des passeports les plus puissants du monde en 2024, siégeant à la première place aux côtés de la France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et Singapour.

Posséder le passeport de l’un de ces pays permet de voyager dans 194 des 227 destinations existantes sans aucune nécessité d’obtenir un visa au préalable ou de le demander à votre arrivée sur le territoire.

Le passeport japonais avait été le plus puissant pendant cinq années consécutives depuis 2018 mais il était tombé en troisième position en 2023.

À la deuxième place de la liste, la Corée du Sud, la Finlande et la Suède (193 pays et régions accessibles sans visa), suivies de l’Autriche, des Pays-Bas, du Danemark et de l’Irelande (192).

Numéro 11 de la liste, les Émirats arabes unis ont fait un bond remarquable, gagnant 44 places durant la dernière décennie.

L’Afghanistan se retrouve tout au bout du classement. Son passeport ne permet en effet de se rendre que dans 28 pays et régions sans visa.