Première mondiale, le Japon réussit une greffe simultanée de poumon et de foie de donneurs vivant

Durant l’intervention

Le 4 mars, l’hôpital universitaire de Kyoto a annoncé qu’il avait réalisé la toute première greffe simultanée au monde d’un poumon et d’un foie provenant de donneurs vivant.

Lors de cette opération qui s’est déroulée le 15 novembre dernier, un garçon de moins de 10 ans souffrant d’une maladie génétique (dyskératose congénitale) avait reçu une partie des poumons de ses parents et une partie du foie de son grand-père.

La récupération s’était bien passée et deux mois et demi après l’intervention, le patient avait été capable de marcher sans bouteille d’oxygène. Il est sorti de l’hôpital le 1er mars, et ses parents et son grand-père ont pu retrouver leur vie normale.

Si des transplantations simultanées de poumon et de foie provenant de donneurs décédés sont déjà en train d’être effectuées à l’étranger, le Japon n’a jamais pu procéder à ce type de chirurgie en raison d’un manque de donneurs.

« Nous avons permis d’ouvrir une nouvelle voie thérapeutique pour les patients », s’est félicité Date Hiroshi, l’un des médecins qui a dirigé l’opération.

(Extrait d’un article de Kyodo News, édité en français par Nippon.com)

Voir l’original en japonais sur le site de Kyodo News