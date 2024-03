Décès de Toriyama Akira, le père de « Dragon Ball » et « Dr Slump »

Actualités

Toriyama Akira, le père de Dragon Ball et de Dr Slump, est décédé le 1er mars à 68 ans d’un hématome sous-dural. L’information a été relayée le 8 par sa maison d’éditions Shûeisha.

Né à Nagoya en 1955, il débute sa carrière en 1978 en publiant dans l’hebdomadaire Shônen Jump une histoire courte intitulée Wonder Island. Deux ans plus tard, c’est Dr Slump qui apparaît dans les pages du magazine. Le charismatique personnage d’Arale a un tel succès auprès des lecteurs qu’un anime voit le jour en parallèle, faisant exploser la popularité de son auteur dans tout le Japon.

En 1984, il crée Dragon Ball, la série qui contribuera à diffuser la culture du manga dans le monde entier et qui se poursuivra jusqu’en 1995 (édité en français chez Glénat). En 40 ans d’existence, plus de 260 000 millions d’exemplaires ont été écoulés, dont 30 millions en France. D’innombrables animes, films, jeux vidéo, figurines ou encore jeux de société dérivés ont vu le jour, faisant de Toriyama l’auteur de manga le plus célèbre au monde. En 2015, le mangaka réalise une suite, Dragon Ball Super, toujours en cours de publication.

Son œuvre a influencé de très nombreux auteurs de bande-dessinée.

(Extrait d’un article de Kyodo News, édité en français par Nippon.com)

