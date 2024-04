Une jeune japonaise condamnée à de la prison pour escroquerie envers trois hommes

Actualités



Watanabe Mai, qui se présentait sous le nom de « Itadaki joshi Riri chan »

Le tribunal du district de Nagoya condamné une Japonaise de 25 ans à neuf ans de prison et une amende de 8 milllons de yens (48 000 euros) pour avoir escroqué trois hommes.

Watanabe Mai, 25 ans, « a profité de l’affection de ses victimes envers elle pour exercer un contrôle psychologique », a souligné le président de la cour Ômura .

La jeune femme sans emploi avait connu ces trois personnes d’une cinquantaine d’années à travers une application de rencontres, et leur avait soutiré environ 155,8 millions de yens (945 000 euros) entre mars 2021 et août 2023, en prétextant notamment qu’elle devait rembourser des dettes.

La somme engrangée aurait été utilisée principalement pour des paiements dans des bars à hôtes du quartier de Kabuki-chô, à Tokyo. Dans ces établissements, le client peut se voir proposer, moyennant une certain montant, de passer du temps avec un ou plusieurs employés mâles qui lui servent nourriture et boissons et entretiennent la conversation.

Le président de la cour a dit que son motif — avoir voulu aider financièrement des hôtes qu’elle aimait — était purement égoïste et ne présentait aucune circonstance atténuante.

(Extrait d’un article de Kyodo News, édité en français par Nippon.com)

Voir l’original en japonais sur le site de Kyodo News