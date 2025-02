La glace dérivante de la mer d’Okhotsk visible à l'œil nu depuis la terre apparaît en retard cette année

Actualités



La glace dérivante visible au loin, le 1er février, à Monbetsu

Le 1er février, la ville de Monbetsu, à Hokkaidô, a annoncé le premier jour de l’année où l’on peut apercevoir à l'œil nu depuis la terre la glace dérivante de la mer d’Okhotsk. Ce phénomène arrive 8 jours plus tard qu’une année ordinaire et 13 jours plus tard que l’année dernière.

C’est depuis la tour d’Okhotsk, un point d’observation situé sur le rivage, que les autorités municipales ont confirmé vers 13 heures la présence de glace dérivante à environ 15 km de la côte de Monbetsu.

Selon la municipalité, il s’agit de la neuvième fois depuis 1956, date à laquelle ces statistiques ont débuté, que le premier jour d’apparition de la glace dérivante arrive au mois de février. Des responsables du tourisme local ont souligné que ce retard a des conséquences non négligeables sur le nombre de visiteurs.

(Extrait d’un article de Kyodo News, édité en français par Nippon.com)

