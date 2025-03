La police supprime le port de la jupe pour les femmes officiers

Actualités



Des policières de Tokyo en avril 1977

L’Agence de la police nationale a fait savoir qu’elle supprimerait le port de la jupe dans les uniformes des policières à partir du mois d’avril.

Cette décision a été prise en raison du fait que de plus en plus de femmes officiers optaient déjà pour le pantalon, qui leur permet de se mouvoir plus facilement.

Le port de la jupe était très répandu lorsque de nombreux agents s’occupaient des infractions au code de la route. Mais ces derniers temps, davantage de femmes sont affectées aux postes de police de proximité (kôban), ce qui les oblige à courir sur les lieux des incidents et à arrêter les suspects. C’est pourquoi elles choisissent souvent de ne pas porter de jupes.

Dans le cadre de la révision des uniformes, l’Agence normalisera également la taille des badges de classe, qui diffère actuellement entre les femmes et les hommes.

(Extrait d’un article de Kyodo News, édité en français par Nippon.com)

Voir l’article en japonais sur le site de Kyodo News