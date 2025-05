Une tapisserie d’Aubusson « Le Voyage de Chihiro » exposée pour la première fois au Japon

Actualités

Une tapisserie géante représentant une scène du film d’animation Le Voyage de Chihiro est exposée au musée d’art préfectoral d’Aichi, à Nagoya. L’œuvre lumineuse aux fils teints en différentes couleurs, dont le rouge et le jaune, mesure environ 3 mètres de haut et 7,5 mètres de large, et elle représente la scène où Chihiro rencontre le Sans-Visage. Elle a été réalisée par les artisans lissiers de la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson, dans la Creuse, un art inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.

C’est la première fois que cette pièce est exposée au Japon, une initiative organisée dans le cadre d’un projet commémorant le 20e anniversaire de l’exposition universelle de 2005 à Aichi.

« En s’approchant, nous pouvons sentir la sensation de relief grâce à l’ingéniosité du tissage », souligne le conservateur du musée.

Une tapisserie représentant une scène de Princesse Mononoké, intitulée « Ashitaka soulage sa blessure démoniaque », est actuellement exposée à l’entrée du pavillon de la France sur le site de l’Expo universelle d’Osaka.

(Extrait d’un article de Kyodo News, édité en français par Nippon.com)

Voir l’article en japonais sur le site de Kyodo News