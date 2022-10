L’un des plus beaux amphibiens du Japon a élu domicile dans un tuyau de drainage

Actualités

Avec sa peau richement tachetée, la grenouille d’Amami Ishikawa (Odorrana splendida) est considérée comme l’un des plus beaux amphibiens du Japon. Désignée comme espèce en danger d’extinction, on la trouve près des ruisseaux au sein des forêts des îles Amami Ôshima, à l’extrême sud du Japon. Mais un certain matin, des membres du club de golf Amami Country Club de la ville de Naze ont eu la surprise de découvrir un spécimen qui a élu domicile dans un tuyau de drainage placé dans un mur de soutènement à proximité de l’établissement. Cet été, ils ont eu l’occasion de l’apercevoir plusieurs fois sortir sa petite bouille.

La grenouille d’Amami Ishikawa est l’une des plus grandes espèces d’amphibiens de l’Archipel, mesurant environ dix centimètres de longueur. Active principalement la nuit, les teintes vertes et les taches marron clair de sa peau lui permettent de se fondre facilement avec les mousses et autres végétaux qui jonchent le sol.

Face à la baisse de leur population due à une perte de leur habitat, cette espèce est désormais protégée par la préfecture de Kagoshima, à laquelle appartiennent les îles Amami Ôshima.

(Article publié à l’origine sur Kyôdoshi.com du 29 septembre 2022)

http://kyodoshi.com/

[© Nankai Nichinichi/Kyôdoshi Conference. All rights reserved.]