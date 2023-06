Fragile naine écarlate : l’une des plus petites libellules au monde peut s’admirer à Wakayama

Actualités

La naine écarlate (Nannophya pygmaea, ou connue au Japon sous le nom de hacchô-tonbo) est l’une des plus petites libellules au monde. D’une vingtaine de millimètres de longueur, sa taille n’est pas plus grande qu’une pièce de 1 yen (comme le montre notre photo de titre).

Cette espèce peut se retrouver dans de nombreuses zones humides du Japon, notamment les rizières en haute altitude, et tout particulièrement celle d’Ôtani (commune de Kozagawa), dans la préfecture de Wakayama qui a désigné cet insecte « monument naturel spécial ». Autrefois présente en abondance dans la région, la disparition progressive de son habitat et des facteurs environnementaux ont rendu son existence fragile. La préfecture a enregistré la naine écarlate sur la liste des espèces menacées, et on ne la voit plus aujourd’hui que dans le sud de la région (appelée Kinan).

Au milieu du mois de mai toutefois, il a été heureux de constater l’apparition de deux nouvelles libellules, un mâle rouge et noir et une femelle aux teintes jaune et marron.

(Article du 15 mai 2023 publié par Kyôdoshi, et édité en français par Nippon.com. Photo de titre : une naine écarlate mâle et un pièce de 1 yen.)

[© Kii Minpō/Kyōdoshi conference. All rights reserved.]