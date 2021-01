La Nippon Foundation annonce des tests PCR gratuits pour les travailleurs des services de santé de Tokyo

Actualités

La progression rapide de la troisième vague d’infection au Covid-19, apparue au Japon à la fin de l’année 2020, met sous pression les établissements de soins. La Nippon Foundation a annoncé le lancement d’un nouveau programme de tests PCR gratuits destinés aux travailleurs intervenant dans les établissements de soins aux personnes âgées, en vue de protéger les populations à risque et de prévenir la formation de nouveaux foyers d’infection.

Le 19 janvier, la Nippon Foundation a annoncé le lancement d’un nouveau programme axé sur les personnels des établissements tokyoïtes de soins de santé et des centres médicaux de séjour à long terme. Grâce à ce programme, appelé à fonctionner de février à fin juillet, ces travailleurs auront droit chaque semaine à un test PCR gratuit.

Le Japon est désormais en proie à une troisième vague d’infections au Covid-19, et des foyers de contamination sont depuis un certain temps signalés dans les établissements de soins aux personnes âgées d’un bout à l’autre du pays. L’infection s’est transmise notamment via le personnel de soin et d’autres employés de ces établissements. Même ceux en bonne santé font état d’un stress fortement accru qui pourrait constituer un vecteur d’introduction du virus chez les résidents vulnérables des lieux où ils travaillent.

Dans la mesure où il offre un moyen fiable d’identification précoce des cas de Covid, le recours régulier aux tests PCR constitue un outil idéal pour le personnel soignant, soucieux d’éviter de répandre l’infection et de créer de nouveaux foyers infectieux. Il se trouve toutefois que ces opérations de dépistage peuvent coûter très cher lorsque ce sont des personnes asymptomatiques qui cherchent à les effectuer. En effet, en règle générale, la prise en charge des coûts est limitée aux malades auxquels il a été prescrit de se faire tester pour confirmation de l’infection. Le nombre des personnes susceptibles de vouloir se faire régulièrement tester à des fins professionnelles s’en trouve donc réduit.

Le Centre de soutien d’urgence en cas de catastrophe, une annexe de la Nippon Foundation située dans le quartier d’Odaiba de la baie de Tokyo, hébergera un nouveau service offrant un dépistage PCR hebdomadaire aux quelque 190 000 employés des 2 884 établissements de soins de santé et soins infirmiers de la métropole tokyoïte. La fondation a affecté 20 milliards de yens (158 millions d’euros) à ce service et offre un total de 2 millions de tests pour la période février-juillet pendant laquelle il sera opérationnel.



Le système de dépistage de Kawasaki Heavy Industries au cœur du nouveau service PCR. (Avec l’aimable autorisation de Kawasaki Heavy Industries)

Si une personne est testée positive, le dépistage gratuit sera étendu à tous les résidents de l’installation où elle travaille, ainsi qu’à tous les membres de sa famille. Des dispositifs de suivi sont également en cours d’élaboration en vue de procurer un financement pour recruter des suppléants destinés à remplacer les personnes infectées jusqu’à la fin de leur traitement ou de leur mise en quarantaine.

« Il n’y a rien de plus important que la vie humaine. », déclare Sasakawa Yôhei, le président de la Nippon Foundation. « En renforçant le dispositif de tests PCR mis en place à Tokyo, nous pouvons contribuer à la protection des personnes âgées, qui sont les plus sensibles à ce virus, et parer à la menace d’un effondrement des systèmes de soin de santé. »

(Photo de titre : Sasakawa Yôhei, le président de la Nippon Foundation, annonce le nouveau programme de soutien au dépistage PCR. Avec l’aimable autorisation de la Nippon Fondation)