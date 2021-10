Un titan prêt à dévorer vos bouteilles plastiques au sud-ouest du Japon

Actualités

Dans la ville d’Ôita, au sud-ouest du Japon, une poubelle à l’apparence effrayante inspirée par le célèbre manga L’Attaque des Titans tente de sensibiliser au problème de la pollution maritime due aux déchets plastiques.

Elle est là pour notre bien, même sans avoir envie de l’approcher... Une poubelle à l’allure inquiétante ouvre grand la mâchoire près d’un restaurant de râmen située près de la gare de Hita, dans la ville d’Ôita, invitant les passants à la nourrir de leurs bouteilles en plastique vides. Avec un design inspiré par l’un des féroces titans du manga L’attaque des titans (et de l’animé éponyme) crée par l’auteur Isayama Hajime, lui-même originaire de la préfecture d’Ôita, ce réceptacle fait partie d’une campagne de sensibilisation aux déchets plastiques dans les océans.

La poubelle est installée depuis le 9 juin de cette année. Elle est issue d’une collaboration entre Coca Cola Bottlers Japan et « Change for the Blue », une initiative de la Nippon Foundation autour d’un partenariat de trois ans avec le ministère de l’Environnement, dont l’objectif premier est de diminuer la présence des déchets en mer. (Voir notre article : Le Japon face aux déchets plastiques en mer)

Un autre récéptacle de L’Attaque des Titans est venu prêter main forte face aux bouteilles plastiques depuis le 14 septembre, à la gare d’Ôita. Les deux poubelles sont en place jusqu’au 22 novembre, prêtes à dévorer vos déchets pour le bien de la planète.

(Photos avec l’aimable autorisation du Comité exécutif de l’initiative « Change for the Blue » de la préfecture d’Ôita)