La Nippon Foundation lève 37 millions d’euros pour les Ukrainiens cherchant refuge au Japon

Le 28 mars, la Nippon Foundation a annoncé la mise en place de mesures de soutien aux Ukrainiens venant chercher refuge au Japon, en leur offrant entre autres une importante aide financière pour leur quotidien, étalée sur trois ans.

Plus d’un mois depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, la crise humanitaire ne fait que s’aggraver. Le 28 mars, la Nippon Foundation a fait savoir qu’elle lèvera 5 milliards de yens (37 millions d’euros) en soutien aux Ukrainiens cherchant à trouver refuge au Japon. L’organisme prendra en charge entre autres les trajets en avion et les dépenses quotidiennes des réfugiés pendant trois ans.



Sasakawa Yôhei, président de la Nippon Foundation, expliquant son programme d’aide aux réfugiés ukrainiens.

Le gouvernement japonais a facilité les procédures d’entrée sur le territoire nippon pour la population ukrainienne et a sollicité toutes les collectivités locales afin de leur fournir des logements et des indemnités pour les besoins primaires.

Mais l’aide financière publique étant limitée, la Nippon Foundation compte fournir une somme initiale de 500 000 yens (3 700 euros) à chaque foyer pour les besoins les plus urgents (achats du mobilier intérieur et des produits de première nécessité). En plus de cela, l’organisme a annoncé une aide financière de 1 million de yens (7 400 euros) pour chaque personne par an, pendant trois ans.

La Nippon Foundation a expliqué qu’environ 900 réfugiés ukrainiens souhaitaient actuellement se rendre sur l’Archipel, et que 150 s’y trouvent déjà (pour lesquels un soutien est prévu).

Sasakawa Yôhei, président de l’organisation, s’est adressé aux 1 900 Ukrainiens résidant au Japon : « Faites connaître ce programme d’aide à tous vos proches en Ukraine, famille, amis et autres, qui cherchent à venir se réfugier ici. Nous serons ainsi en mesure de leur prêter assistance de manière efficace. »

L’aide humanitaire de la Nippon Foundation pour les réfugiés ukrainiens

Formulaire de demande : https://forms.gle/3tKvhrYcjjBzupx26

Téléphone : 03-6229-5131

(Photo de titre : des étudiants ukrainiens arrivés à l’aéroport de Fukuoka le 25 mars 2022, accueillis chaleureusement par des étudiants japonais de l’Université d’Économie)