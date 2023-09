Kabuki-chô Tower, Haneda Airport Garden et Yaesu Midtown : trois nouveaux sites de Tokyo à découvrir

Du nouveau à Kabuki-chô

Kabuki-chô, situé au nord-est de la gare de Shinjuku, reconnue par le Guinness des records comme étant la gare la plus fréquentée au monde, est depuis longtemps un quartier à la vie nocturne très animée, et l’inauguration le 14 avril dernier du gratte-ciel Kabuki-chô Tower y apporte une touche de divertissement supplémentaire.



La Kabuki-chô Tower surplombe le quartier. L’édifice se situe à une minute à pied de la gare Seibu Shinjuku, et à sept minutes de la gare JR Shinjuku. On peut aussi y prendre des navettes pour les aéroports de Haneda et Narita.

Le gratte-ciel de 225 mètres de haut, avec ses 48 étages et cinq sous-sols, a été construit par le conglomérat Tôkyû sur l’emplacement du Milano-za, un ancien cinéma historique. Il n’abrite pas de bureaux mais deux hôtels sur les étages supérieurs, proposant 635 chambres au total, ainsi que des cinémas, un théâtre, une salle de concert, et autres restaurants et bars sur les étages inférieurs.

Le célèbre compositeur Sakamoto Ryûichi, qui est décédé en mars dernier, avait assuré l’intégrité sonore des salles du 109 Cinemas Premium Shinjuku. Celui-ci propose huit écrans et plus de 700 places de luxe. L’une des salles est équipée d’écrans sur les deux côtés en plus de l’écran principal, et une autre salle projette des films en 35mm.



Le système Screen X de trois écrans au 109 Cinemas Premium Shinjuku propose une expérience en immersion. (Image avec l’aimable autorisation du groupe Tôkyû)

Au deuxième étage de la tour se trouve le Shinjuku Kabuki Hall, un espace polyvalent de 1 000 m2 qui reproduit l’ambiance des festivals et des petites ruelles du vieux Tokyo. C’est un Japon du XXe siècle que l’on retrouve avec ses lanternes, ses chars de festivals, ses boissons, et une expérience riche en mets populaires et peu onéreux, avec des spécialités de tout le pays comme les donburi (bols de riz garnis de viandes ou de poissons finement tranchés), les nouilles, les brochettes de viande yakitori et les gyôza.

Un autre point fort de la Kabuki-chô Tower : contrairement à la plupart des autres édifices de ce genre, la tour reste ouverte en permanence (ou pratiquement), à savoir de 6 h du matin à 5 h du matin.



Une atmosphère riche et bariolée au Shinjuku Kabuki Hall. L’offre très variée comprend des spectacles de tambours japonais taiko, des défilés de courtisanes oiran et des mises en scène de combats. (Images avec l’aimable autorisation de Hamakura Style)