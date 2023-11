« Sakasa-momiji » : dix lieux envoûtants pour admirer les reflets des feuillages d’automne

Les endroits à visiter à tout prix !

Au Japon, l’automne apporte avec lui un spectacle époustouflant. Petit tour des différents sites dans l’Archipel où admirer ce camaïeu de couleurs se refléter sur les étendues d’eau. On appelle ce spectacle sakasa-momiji, littéralement « les érables renversés ».

L’automne offre des vues féériques telles que le « les érables renversés », ou sakasa-momiji, qui n’est pas sans rappeler le phénomène bien connu de l’image du mont Fuji se reflétant sur les étendues d’eau de ses alentours (sakasa-Fuji).

L’étang de Mishaka : contraste de jaune doré et de vert profond (Chino, préfecture de Nagano)

Ne manquez pas l’étang de Mishaka, dans la préfecture de Nagano. Sur place, admirez les couleurs jaunes et or qu’offrent les feuillages en automne. L’étang, réservoir d’eau artificiel creusé à des fins d’irrigation, se trouve près du village de sources thermales d’Oku-Tateshina, sur le flanc ouest du mont Yatsugatake.

L’eau de l’étang provient de la rivière Shibukawa, source qui alimente également en eau le village de sources thermales voisin. Avec un pH légèrement acide, l’eau n’est pas un habitat propice pour les poissons. Elle est cependant extrêmement limpide. Les mousses qui jonchent le fond de l’eau sont bien visibles, ajoutant davantage à l’effet miroir produit, créant une sorte de tapis sous vos pieds. Cet étang a notamment inspiré la célèbre œuvre « La résonance du vert » (Midori Hibiku) du maître peintre de nihonga Higashiyama Kaii (1908-1999).

Le vert luxuriant des mélèzes japonais (karamatsu) en été sur les hauts plateaux de Tateshina dégage une beauté paisible, comme figée dans le temps. Le contraste entre le vert au fond de l’eau et le jaune doré du feuillage des arbres est saisissant, conférant un air mystique à cet endroit unique. Les arbres de l’étang Mishaka sont orientés vers le sud, pour le plus grand bonheur des visiteurs qui pourront prendre des photos à couper le souffle. Plutôt que par beau temps, préférez les ciels nuageux, pour des clichés à la hauteur du paysage qui s’offre à perte de vue.

Le centre d’information touristique de Chino précise que les feuilles commencent à changer de couleur à la fin du mois d’octobre mais c’est dans la première moitié du mois de novembre que le spectacle atteint son apogée.



L’étang Mishaka est niché dans les montagnes à 1 500 mètres d’altitude. (© Pixta)

Accès : 30 minutes en voiture depuis la gare de Chino sur la ligne principale JR Chûô ou depuis l’échangeur Suwa de la voie express Chûô.

Reflet des érables sur les planchers laqués : les temples Hôtoku-ji (Kiryû, préfecture de Gunma) et Jufuku-ji (Sasebo, préfecture de Nagasaki)

Dans la préfecture de Gunma, au temple zen Hôtoku-ji, les érables et leurs feuillages rouges flamboyants se reflètent non pas sur l’eau, mais sur des planchers parfaitement lisses de l’édifice.

Le temple Hôtoku-ji a été fondé en 1450, sur un terrain montagneux devant le mont Narukami,.

Le spectacle est au rendez-vous chaque année, vers la mi-novembre. Les feuillages des érables de la montagne et de ceux qui se dressent autour du temple mêlent leurs plus belles couleurs. Et là, c’est purement et simplement une explosion pour les yeux : rouge, jaune, vert se reflètent sur le sol parfaitement lisse en laque de la grande salle principale. Les peintures au pinceau sumie sur les cloisons coulissantes (fusuma) de la salle et le jardin sec (karesansui) ne font qu’ajouter encore à l’atmosphère idyllique conférée par l’endroit, tout comme les illuminations à la tombée de la nuit.



Le feuillage au temple Hôtoku-ji illuminé la nuit. (© Pixta)

Accès : 25 minutes en bus depuis la gare de Kiryû sur la ligne JR Ryômô, descendre à l’arrêt de bus Hôtokuji-Iriguchi, puis 2 minutes de marche.

À l’autre bout du pays, la ville de Sasebo, dans la préfecture de Nagasaki, abrite le temple Jufuku-ji, de l’école bouddhiste Shingon. Chaque année, depuis l’automne 2006, le temple remplace six tatamis de la salle d’assemblée de son ancien hall principal par une feuille acrylique transparente. La palette de couleurs des érables du jardin se reflète alors sur la surface lisse.



Le temple Jufuku-ji a été construit à l’époque d’Edo (1603-1868) en tant que temple familial du clan Hirado. Le spectacle esquissé par le reflet du feuillage au sol du grand hall est à couper le souffle. (© Pixta)

Accès : 10 minutes de marche depuis la gare de Emukae Shikamachi, sur la ligne Matsuura Railway.

Tsutanuma : un palette de couleurs éphémère (Towada, préfecture d’Aomori)

À Tsutanuma, un marais situé dans le parc national de Towada-Hachimantai, pas un souffle de vent ne vient troubler la surface de l’eau, aussi paisible que celle d’un miroir. Ce phénomène rare, où le feuillage pourpre des arbres se reflète dans un moment de grâce et quiétude sur l’eau, ne se produit que quelques fois par an. Ces instants éphémères attirent de nombreux visiteurs.

Situé à 10 kilomètres au nord du lac Towada, Tsutanuma est l’un des sept marais qui baignent les denses forêts de hêtres de la région d’Oirase. De nombreux oiseaux sauvages trouvent leur habitat naturel dans ces marais. Nous pouvons les entendre et les voir le long des nombreux sentiers de randonnée qui sillonnent la région. Les visiteurs peuvent également marcher une dizaine de minutes et faire un détour par la source chaude cachée de Tsuta. Elle date de la période Heian (794-1185).

La meilleure période pour admirer les mille et une couleurs de l’automne à Tsutanuma se situe généralement entre la mi-octobre et la fin octobre. Et ce spectacle appartient à ceux qui se lèvent tôt ; la scène est particulièrement impressionnante au petit jour, par beau temps, lorsque le soleil levant habille d’un rouge flamboyant les forêts de hêtres sur la rive opposée. Le spectacle se reflète sur l’eau tranquille. Aucun remous ne vient en troubler la surface ; tout n’est que luxe, calme et volupté.



Clignez des yeux et il disparaît : au petit jour, le soleil illumine la forêt de hêtres, et le paysage se reflète dans l’eau. (© Pixta)

Cette vue à couper le souffle, vous pourrez l’admirer depuis la plate-forme d’observation située sur la rive du marais. Le site est extrêmement prisé entre le 20 et le 31 octobre. Pour vous éviter l’affluence aux premières heures de la matinée, réservez une place sur la terrasse. Les visiteurs doivent également présenter un ticket d’entrée et d’un ticket de parking lors de leur visite.

Accès : 1 heure en voiture depuis la gare de Shichinohe-Towada en train Tôhoku Shinkansen. Ou bien 2 heures en Bus JR « Mizuumi » jusqu’à l’arrêt Tsuta Onsen, depuis la gare de Shin-Aomori. Marchez encore 10 minutes et vous êtes au marais.

Et voici d’autres destinations pour admirer le reflet des magnifiques couleurs de l’automne entre la mi-novembre et le début décembre.

Le jardin Rikugi-en

Le jardin Rikugi-en est l’un des endroits les plus privilégiés pour admirer les couleurs de l’automne. Cet espace a été conçu à la fin du XVIIe siècle en tant que jardin propice à la flânerie, avec des collines et des plans d’eau dessinés par Yanagisawa Yoshiyasu, chambellan du shogun Tokugawa Tsunayoshi. Il accueille les visiteurs le soir seulement, à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre, lorsque le feuillage est à son apogée.

Accès : 7 minutes de marche depuis la station Komagome, sur la ligne JR Yamanote et le métro Nanboku.

Le zoo et les jardins botaniques Higashiyama

Situé dans le quartier Chikusa de la ville de Nagoya, ce zoo et jardin botanique municipal accueille les visiteurs depuis 1937. À la manière de petits coups de pinceau sur une toile, des espèces d’érables nombreuses et variées ajoutent des nuances de couleur à celles des habitations au toit de chaume, de l’étang et du jardin japonais. Pour admirer la palette des couleurs de l’automne, préférez la période entre la mi-novembre et le début du mois de décembre. Les illuminations sont à couper le souffle.

Accès : 3 minutes de marche depuis la gare de Higashiyama-Kôen sur la ligne Higashiyama du métro municipal de Nagoya.

Le parc Nabana no Sato

Situé à Kuwana, dans la préfecture de Mie, il s’agit du plus grand parc à thème floral de l’Archipel. Le Tunnel de lumière long de 100 mètres et le feuillage d’automne qui se reflète dans les eaux calmes du kagami-ike (étang miroir) offrent une expérience à couper le souffle. C’est entre la fin novembre et la mi-décembre que le spectacle est le plus saisissant.

Accès : 10 minutes en bus sur la ligne Mie Kôtsû au départ de l’arrêt Kintetsu Nagashima sur la ligne Kintetsu Nagoya. Adjacent à l’arrêt de bus Nabana no Sato.

Le temple Eikan-dô Zenrin-ji

Eikan-dô Zenrin-ji, à Kyoto, est un temple de l’école bouddhiste Jôdo. Depuis des siècles, cet édifice est réputé pour le spectacle de son feuillage en automne. Il a même été immortalisé dans le Kokin Wakashû, célèbre recueil de poèmes waka datant de la période Heian (794-1185). Les érables qui se dressent çà et là au milieu des rochers autour de l’étang confèrent à cet endroit un caractère majestueux. Le spectacle est à son apogée entre la mi-novembre et la fin novembre.

Accès : 15 minutes de marche depuis la gare de Keage sur la ligne Tôzai du métro municipal de Kyoto.*

Le jardin Ritsurin

Situé dans la préfecture de Kagawa, dans la ville de Takamatsu, le jardin Ritsurin, est désigné « lieu spécial de beauté scénique ». Il a une superficie d’environ 750 000 mètres carrés et a été achevé il y a plus de trois siècles en tant que villa de la famille Matsudaira du clan Takamatsu. Les visiteurs peuvent admirer le feuillage de ses arbres au gré, à bord de petites embarcations voguent à la dérive sur l’étang. Préférez la période entre fin novembre et début décembre pour un spectacle garanti.

Accès : 3 minutes de marche depuis la gare de Ritsurin Kôen Kitaguchi sur la ligne JR Shikoku Kôtoku.

Le jardin Yûshi-en

Le jardin Yûshi-en est situé sur l’île de Daikonshima, au milieu du lac Nakaumi à Matsue, dans la préfecture de Shimane. Couvrant une superficie de 330 000 mètres carrés, ce jardin recrée le paysage de la région d’Izumo. Il est réputé pour ses pivoines notamment qui fleurissent au mois de mai, et d’autres fleurs qui s’épanouissent tout au long de l’année. Préférez la période entre la mi-novembre et le début du mois de décembre.

Accès : 50 minutes en bus de ville depuis la gare de Matsue, et 5 minutes à pied depuis l’arrêt Yûshien Iriguchi.

(Texte de Nippon.com. Photo de titre : la symétrie parfaite des « érables renversés » à Tsutanuma, dans la ville de Towada, dans la préfecture d’Aomori. © Pixta)