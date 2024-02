Un chef yakuza inculpé pour trafic de matières nucléaires de qualité militaire

Actualités

Ebisawa Takeshi, identifié par les procureurs fédéraux américains comme étant le chef d’un gang mafieux, a été inculpé pour trafic de matière nucléaire de qualité militaire venant du Myanmar. L’acte d’inculpation, émis le 21 février devant le tribunal du district de Manhattan, affirme qu’il avait tenté d’en revendre à des agents infiltrés de la Drug Enforcement Administration (DEA), espérant que l’Iran les utiliserait pour fabriquer des armes de destruction massive.



Ebisawa tenant un lance-roquettes lors d’une entrevue avec un agent inflitré du DEA, à Copenhague, en février 2021. (Avec l’aimable autorisation du département de justice américain)

Selon les procureurs, Ebisawa a rencontré en Thaïlande un agent secret déguisé en trafiquant d’armes et de stupéfiants, et lui a dit qu’il souhaitait acheter des armes militaires, dont des missiles sol-air, pour le compte d’un groupe d’insurgés birmans. Le yakuza a ensuite montré des échantillons de substances nucléaires pour procéder à un échange lorsqu’il s’est fait arrêté en flagrant délit par les autorités. Les analyses en laboratoire ont révélé que les produits contenaient du plutonium et de l’uranium de qualité militaire.



Une photographie des matières nucléaires qu’Ebisawa avait envoyée aux agents inflitrés. (Avec l’aimable autorisation du département de justice américain)

En pensant aux conséquences qu’un tel échange aurait pu provoquer, le procureur Damian Williams a souligné le caractère extrêmement grave de tels actes. « Il sera traduit en justice devant un tribunal américain », a-t-il dit.

En avril 2022, Ebisawa avait déjà été inculpé de trafic de stupéfiants et de violation de la loi sur les armes à feu, et il était depuis detenu dans une prison fédérale avec plusieurs co-accusés en attendant son procès. S’il est reconnu coupable, il risque la prison à vie.