L’ascension du mont Fuji est devenue officiellement payante par le chemin le plus fréquenté

Actualités

Le 17 avril, la préfecture de Yamanashi a officiellement annoncé que l’accès au mont Fuji par le chemin le plus fréquenté sera payant à compter du 1er juillet prochain. Les randonneurs devront ainsi débourser 2 000 yens (environ 12 euros) pour emprunter la voie Yoshida.

Chaque été plus de 200 000 personnes effectuent l’ascension de la plus haute montagne du Japon (3 776 mètres), et la plupart d’entre eux ont pour objectif d’atteindre le sommet avant l’aube pour contempler le lever du soleil. Un tel afflux provoque parfois des embouteillages conséquents, des malaises et autres accidents avec l’impossibilité de se reposer dans les gîtes déjà bondés.



Le lever du soleil du haut du mont Fuji (Pixta)

Le tarif imposé aux grimpeurs, ce qui est une première, permettra non seulement d’aider à maîtriser la congestion, mais également à employer du personnel pour diverses tâches liées à la sécurité et pour une assistance aux touristes étrangers.

Le portique de la voie Yoshida sera fermé entre 16 h et 3 h du matin le lendemain, et aussi dans le cas où le nombre quotidien de personnes dépasse les 4 000 (celles qui ont réservé un logement dans l’un des gîtes du chemin ne sont pas concernées).

Selon le ministère de l’Environnement, le nombre de randonneurs du mont Fuji en 2023 avait été de 221 000, soit 94 % du chiffre de 2019, avant la pandémie. Parmi ces personnes, 62 % avaient emprunté la voie Yoshida.

Le chemin vers le pic est divisé en dix stations, et la voie Yoshida débute à partir de la cinquième (accessible en voiture ou en bus), qui part du lac Kawaguchi. C’est le chemin le plus correctement aménagé et comportant plusieurs relais et refuges. Par ordre de fréquentation, il y a ensuite la voie Fujinomiya (l’accès le plus court jusqu’au sommet), puis la voie Subashiri (pour les connaisseurs), et enfin la voie Gotenba (la plus longue et ardue).

Le temps total de l’ascension varie selon les voies, mais il faut compter de 6 à 9 heures pour la montée, et 4 à 5 heures pour la descente.

Si le tarif obligatoire est de 2 000 yens, il est à noter que les randonneurs pourront s’ils le veulent payer 1 000 yens supplémentaires pour contribuer à la conservation de l’environnement autour du mont Fuji, un site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

(Photo de titre : un embouteillage de grimpeurs sur la voie Yoshida à partir de la cinquième station, le 2 septembre 2023. Jiji)