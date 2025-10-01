Élections du chef du PLD le 4 octobre : le profil des cinq candidats

Japan Data

Après qu’Ishiba Shigeru a annoncé sa démission du poste de président du Parti libéra-démocrate, cinq membres du parti se sont portés candidats pour lui succéder. Le 4 octobre 2025, le PLD désignera son nouveau leader, qui devrait devenir le Premier ministre du Japon.

Le 7 septembre 2025, Ishiba Shigeru a annoncé son intention de quitter ses fonctions de Premier ministre et de président du Parti libéral-démocrate (PLD). Des élections auront lieu le 4 octobre pour désigner le nouveau chef du parti, qui aura également de fortes chances de devenir Premier ministre. Plusieurs membres du PLD se sont déjà portés candidats.

Voici les profils des cinq personnalités politiques (par ordre alphabétique) qui espèrent remporter le scrutin d’un parti qui navigue dans les eaux tumultueuses d’un gouvernement minoritaire.

Hayashi Yoshimasa



Hayashi Yoshimasa s’adresse à la presse en tant que porte-parole du gouvernement, le 4 septembre 2025 à Tokyo. (Jiji)

Fonction actuelle : secrétaire général du Cabinet et porte-parole du gouvernement

Date de naissance : 19 janvier 1961 (64 ans)

Carrière avant d’entrer en politique nationale : Mitsui & Co. ; secrétaire politique pour son père, Hayashi Yoshirô, membre de la Chambre des représentants

Expérience principale : ministre des Affaires étrangères ; ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie ; ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche.

Autres remarques : il a terminé dernier parmi les cinq candidats à l’élection présidentielle du PLD en 2012, et quatrième en 2024. Après plusieurs mandats à la Chambre haute, il est passé à la Chambre basse en 2021 dans le but d’accroître son prestige, en vue de se présenter éventuellement au poste de Premier ministre.

Kobayashi Takayuki



Kobayashi Takayuki le 11 septembre 2025 au Parlement (Jiji)

Fonction actuelle : président de la commission d’enquête sur les stratégies en matière de propriété intellectuelle du PLD ; vice-président de la commission d’enquête sur la sécurité du PLD ; président du siège de promotion de la sécurité économique du PLD.

Date de naissance : 29 novembre 1974 (50 ans).

Carrière avant d’entrer en politique nationale : ministère des Finances.

Expérience principale : ministre de la Sécurité économique.

Autres remarques : Kobayashi a soutenu Takaichi Sanae lors des élections présidentielles du parti en 2021, avant de se présenter lui-même en 2024 et de terminer cinquième parmi neuf candidats. Au cours de la campagne de cette année-là, il a souligné son soutien à la révision de la constitution japonaise afin de clarifier le rôle des Forces d’autodéfense et de préparer la nation à répondre aux situations de crise.

Koizumi Shinjirô



Le ministre de l’Agriculure Koizumi Shinjirô en conférence de presse le 12 septembre 2025 à Tokyo. (Jiji)

Fonction actuelle : ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche.

Date de naissance : 14 avril 1981 (44 ans).

Carrière avant d’entrer en politique nationale : chercheur au Centre d’études stratégiques et internationales, un groupe de réflexion américain ; secrétaire de son père, le Premier ministre Koizumi Jun’ichirô (2001-2006).

Expérience principale : ministre de l’Environnement ; président de la Commission d’enquête sur les politiques de pêche ; président du Comité des stratégies électorales du PLD ; président du Comité pour la sécurité nationale de la Chambre des représentants.

Autres remarques : homme politique de quatrième génération ; il a occupé en 2009 le poste dans la préfecture de Kanagawa que son père, Koizumi Jun’ichirô, occupait auparavant. En 2019, lorsqu’Abe Shinzô l’a nommé ministre de l’Environnement, il est devenu le plus jeune membre du cabinet ministériel depuis la guerre. Il est considéré comme bénéficiant du soutien des membres du PLD qui aspirent à un changement générationnel, ainsi que d’un soutien relativement large au sein de l’opinion publique ; il est arrivé troisième au premier tour des élections présidentielles du PLD en 2024.

Motegi Toshimitsu



Motegi Toshimitsu annonçant sa candidature pour la présidence du PLD, le 10 septembre 2025 à Tokyo (© Kazuki Oishi/Sipa USA via Reuters Connect)

Position actuelle : membre de la Chambre des représentants ; sans poste au sein du parti.

Date de naissance : 7 octobre 1955 (69 ans).

Carrière avant d’entrer en politique nationale : cadre chez Marubeni ; journaliste politique pour le quotidien Yomiuri ; conseiller administratif chez McKinsey & Company.

Expérience principale : ministre des Affaires étrangères ; ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie ; président du Conseil de recherche politique du PLD ; secrétaire général du PLD.

Autres remarques : il a annoncé qu’il se présenterait à la présidence du PLD le 10 septembre, indiquant sa volonté de dialoguer avec le Nippon Ishin no Kai (le Parti de l’innovation du Japon) et le Parti démocratique pour le peuple sur la coopération politique ; il a également évoqué la nécessité d’abandonner la promesse faite par le PLD lors des élections de juillet 2025 à la Chambre haute d’offrir 20 000 yens en espèces à tous les résidents du Japon, et de mettre en place un nouveau système de répartition des impôts régionaux pour lutter contre la hausse des prix à la consommation. Il a terminé sixième parmi les neuf candidats à l’élection du PLD de 2024.

Takaichi Sanae



Takaichi Sanae prononçant un discours avant le dernier scrutin pour les élections du chef du PLD en 2024. (Reuters)

Fonction actuelle : présidente de la commission d’enquête sur la sécurité publique et la lutte contre le terrorisme du PLD.

Date de naissance : 7 mars 1961 (64 ans).

Carrière avant d’entrer en politique nationale : diplômée de l’Institut Matsushita de politique et d’administration.

Expérience principale : présidente du Conseil de recherche politique du PLD ; ministre de l’Intérieur et des Communications ; ministre d’État chargée du système fiscal et de sécurité sociale ; ministre d’État chargée de la sécurité économique.

Autres remarques : avec le soutien d’Abe Shinzô, elle a terminé troisième au premier tour des élections du PLD de 2021, finalement remportées par Kishida Fumio. Elle a terminé première au premier tour des élections présidentielles du PLD en 2024, mais a perdu face à Ishiba Shigeru au second tour.

(Photo de titre : [copyright de gauche à droite] © Kazuki Oishi/Sipa USA via Reuters Connect, © Jiji, © Reuters, © Jiji, © Jiji)