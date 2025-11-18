Record mondial pour un film japonais : « Demon Slayer — La Forteresse infinie » a dépassé les 100 milliards de yens de recettes

Actualités

Le dernier film de la franchise animée Demon Slayer a dépassé les 100 milliards de yens de recettes (555 millions d’euros) au box-office mondial, un record inédit pour un film japonais.



Le 17 novembre, la société de production Aniplex (une filiale de Sony) a annoncé que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – La Forteresse infinie avait généré à ce jour 106,3 milliards de yens dans le monde (590 millions d’euros), le montant le plus élevé à ce jour pour un film japonais.

Sous-titré « Film 1 : Le retour d’Akaza », il s’agit du second film Demon Slayer, et du premier volet d’une nouvelle trilogie. Il est sorti au Japon le 18 juillet (et le 17 septembre en France), et a rapporté environ 37,9 milliards de yens dans l’Archipel (210 millions d’euros) — le deuxième meilleur résultat jamais enregistré —, avec par ailleurs 26 045 587 spectateurs.

Les recettes à l’étranger ont atteint 472,02 millions de dollars dans 157 pays et régions.

Créé par Gotôge Koyoharu, Demon Slayer se déroule dans le Japon du début du XXe siècle. Un jeune homme, Kamado Tanjirô, cherche le moyen de sauver sa sœur transformée en démon tout en se vengeant de ceux qui ont massacré sa famille. La série paraissait régulièrement sous forme de feuilleton dans le magazine de prépublication Shônen Jump entre février 2016 et mai 2020.

