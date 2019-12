Le Nouveau stade olympique national de Tokyo se dévoile enfin au monde entier

Actualités

Le Nouveau stade national, principal site des Jeux olympiques de Tokyo 2020, s’est enfin dévoilé aux yeux du monde entier le 15 décembre, 3 ans après le début du phénoménal chantier dirigé par l’architecte Kuma Kengo.

Avec un usage massif du bois, le stade est une expression moderne des techniques d’architecture traditionnelles du Japon. Concernant l’intérieur, les exigences en matière de conception universelle ont été respectées au plus haut point, notamment à travers des accès facilités pour les personnes handicapées. (Voir notre article : L’accessibilité aux JO de Tokyo 2020 : une situation à régler d’urgence)

Le stade a également mis en place les meilleures mesures parasismiques avec des structures hyper-résistantes et des amortisseurs hydrauliques permettant d’absorber les secousses.

N’oublions pas non plus la terrible canicule prévue : pour y faire face, les tribunes bénéficient de l’ombre du toit, tandis que les auvents ont également pour fonction de faire circuler le vent vers l’intérieur du stade. Des ventilateurs générateurs de flux d’air ont été installés au-dessus des tribunes des niveaux 1 et 2. Ces flux feront baisser la température dans le stade et, avec les courants thermiques qui s’élèveront du terrain chauffé par le soleil, ils permettront d’évacuer la chaleur par le haut.

