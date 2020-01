Plus que 6 mois avant les JO 2020 : les cinq anneaux s'illuminent sur l’île artificielle d’Odaiba

Actualités

Le 24 janvier 2020 : plus que 6 mois exactement avant l’ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Pour fêter cette date, une structure géante représentant les cinq anneaux olympiques a été illuminée sur l’île artificielle d’Odaiba, à Tokyo. L’événement a été accompagné d’un feu d’artifice.

L’architecture mesure 15 mètres de haut et 32 mètres de long et sera illuminée tous les soirs jusqu’au 9 août. Profitez d’une splendide vue sur la baie de la capitale avec en arrière-plan, le Rainbow bridge, la tour de Tokyo et les immenses gratte-ciels.

