L’état d’urgence enfin écouté au Japon : les touristes désertent les plages de Kamakura et Enoshima

Le samedi 26 avril, malgré un beau temps au rendez-vous sur la côte de Shônan, au bord du Pacifique, les plages de Kamakura et Enoshima étaient pratiquement désertes. Un tel paysage constraste énormément avec celui des week-ends précédents, où les images de ces lieux touristiques bondés de gens ignorant les directives de l'état d'urgence avaient choqué toutes celles et ceux qui s'efforcent de limiter leurs sorties et rester chez eux.

L'énorme augmentation des visiteurs dans ces zones, dont de nombreux venaient d'autres préfectures, avaient également provoqué d'importantes congestions du trafic. Alors que l'état d'urgence y est décrété depuis le 7 avril, de nombreux habitants de l'Archipel semblaient encore prendre à la légère la demande du gouvernement de stopper leurs déplacements au maximum.

Au vu de ces comportements inconscients, le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Kuroiwa Yûji, s’était fortement exprimé la semaine dernière : « N’allez pas à la plage ! », avait-il dit.

À l'approche de la période de congés nationaux de la Golden Week (fin avril - début mai), la crainte est en effet très grande de voir de nombreuses personnes en profiter pour partir en voyage ou rendre visite à leurs proches, et risquer ainsi de provoquer de nouvelles contaminations. Un comité de spécialistes de santé a émis officiellement dix points clefs afin de réduire d’au moins 80 % les contacts de personne à personne.

