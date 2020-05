Incendie meurtrier des studios de Kyoto Animation : le suspect a été arrêté et a avoué son acte

Actualités

Le mardi 27 mai, Aoba Shinji, le suspect dans l’affaire de l’incendie criminel des studios de Kyoto Animation (KyoAni) le 18 juillet 2019, a été arrêté. Le drame avait tué 36 personnes et blessé 34 autres, dont Aoba Shinji lui-même, qui avait depuis été hospitalisé et sous traitement pour de sévères brûlures sur tout le corps.

La police a procédé à son arrestation après avoir jugé que l’homme de 42 ans était suffisamment rétabli pour répondre de ses actes et être mis en détention. Aoba Shinji a d’ailleurs avoué sa responsabilité dans l’incendie : « J’ai utilisé de l’essence pour faire le plus de victimes possibles », a-t-il dit aux autorités sur un ton posé. Ses motivations restent encore à éclaircir, et l’enquête est en cours.

Kyoto Animation est célèbre pour des animes tels que K-on ! (2009) ou des longs-métrages sortis également en France comme Silent Voice (2016) ou Liz et l’oiseau bleu (2018).

(Voir également notre article sur le sujet : Autour de l’incendie criminel de Kyoto Animation, entre préjugés et mauvaises simplifications)

