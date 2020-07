Pluies meurtrières et d’une intensité record au sud-ouest du Japon : plus de 40 morts

Actualités

Des pluies d’une intensité record ont violemment frappé la région de Kumamoto et de Kagoshima au sud-ouest du Japon le week-end du 4 juillet, provoquant inondations et glissements de terrains meurtriers. À la date du 6 juillet à 18 h heure locale, on compte 44 personnes décédées, 1 en arrêt cardio-respiratoire et 10 portées disparues.

Ces images ont été prises le 4 juillet dans la ville de Hitoyoshi et celle d’Ashikita, dans la préfecture de Kumamoto.

