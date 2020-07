Ouverture de « La forêt des livres d’enfants Nakanoshima », à Osaka, conçue par Andô Tadao

Actualités

Conçue par Andô Tadao, l’un des plus grands architectes japonais, « La forêt des livres d’enfants Nakanoshima » (Kodomo Hon no mori Nakanoshima) est une nouvelle bibliothèque qui a ouvert le 5 juillet à Osaka. Environ 18 000 ouvrages destinés à un public allant de jeunes enfants aux collégiens sont répartis en 12 catégories afin d'éveiller leurs intérêts dans des domaines divers et variés.

Il y a également un espace où sont disposés des livres recommandés par une personne en lien avec cette bibliothèque, qui change régulièrement. Le mois de l’inauguration, il s’agit du professeur Yamanaka Shinya, prix Nobel de médecine en 2012, et directeur honoraire de la bibliothèque.

L’ouverture de « La forêt des livres d’enfants Nakanoshima » a été retardée de quatre mois environ en raison de l'épidémie de coronavirus. L’admission se fait pour l’instant par réservation en ligne.

Kodomo Hon no mori Nakanoshima

Adresse : 1-1-28 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu

Horaires : ouvert tous les jours de 9 h 30 à 17 h (sauf lundis et période des fêtes de fin d’année)

Tarifs : entrée gratuite, sous réservation

Site web (en anglais)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]