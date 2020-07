Paysage de désolation après les pluies torrentielles du sud-ouest du Japon

Actualités

La ville de Hitoyoshi, dans la préfecture de Kumamoto, est l’un des lieux le plus sévèrement touchés par les pluies torrentielles des 4 et 5 juillet. Dans ce paysage de désolation, les habitants se serrent néanmoins les coudes en entamant des opérations de déblayage des maisons et en préparant l’accueil dans les centres de refuge.

Le bilan actuel est de 52 personnes décédées, 2 en arrêt cardio-respiratoire et 12 portées disparues (à la date du 7 juillet à 14 h heure locale).

