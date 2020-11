Le grand érable du temple Sennyo-ji à Fukuoka éblouit de ses couleurs automnales

Actualités

L’un des plus sublimes lieux de contemplation des feuillages automnaux au Japon est sans doute le temple Sennyo-ji, dans la préfecture de Fukuoka, au sud-ouest du pays. En plus du grand érable aux couleurs dorées, les arbres situés dans l’enceinte du temple émerveillent les yeux des visiteurs avec leurs nombreuses nuances de rouge et de jaune.

Temple Sennyo-ji

Adresse : 626, Raizan, Itoshima-shi, Fukuoka-ken

Période conseillée : jusqu’à la mi-novembre

